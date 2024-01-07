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        Edirne'deki yüzme milli takım seçmeleri sona erdi

        Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:02
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        Edirne'deki yüzme milli takım seçmeleri sona erdi
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        Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü ve son gününde 50 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü ve 400 metre serbest yarışlarının seçme ve finalleri yapıldı.

        Seçmelerin son gününde 2 Türkiye rekoru kırıldı.

        Aykon Spor Kulübünden Doruk Yoğurtcuoğlu, 200 metre kurbağalamada 2.16.77'lik derecesi ile 16 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

        Fenerbahçe'den Arda Akkoyun'da 100 metre kelebekte 53.79'luk derecesi ile 17 yaş Türkiye rekoru kırdı.

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