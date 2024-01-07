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        AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı İba, kente gelişinde partililerce karşılandı

        AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, İstanbul'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından Edirne'ye dönüşünde partililerce karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:51 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:51
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        AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı İba, kente gelişinde partililerce karşılandı
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        AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, İstanbul'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından Edirne'ye dönüşünde partililerce karşılandı.

        Partililer İba'yı AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde davul zurna ekibi eşliğinde karşıladı. Tebrikleri kabul eden İba, kendisini karşılamaya gelenleri selamladı.

        İba, burada yaptığı konuşmada, yeni bir yolculuğa çıkmanın gurunun, onurunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        İstanbul'dan Edirne'ye gelirken adeta yolun bitmediğini ve bir an önce heyecanla kente ulaşmak istediğini belirten İba, "Bu mutluluğu sizlerle paylaşıyor olmaktan da mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını getirdim. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesi adaylarla birlikte kahvaltı yaptı Cumhurbaşkanı'mız, Edirne'yi konuştuk. Edirne'deki coşkuyu, heyecanı ve değişimi anlattım. Cumhurbaşkanı'mızın gözü, kulağı, kalbi Edirne'de, her birinize ayrı ayrı selamlarını iletti. 'Edirne bu dönem hizmet belediyeciliğine oy verecek, çok ümitliyim' dedi. İnşallah Cumhurbaşkanı'mıza Selimiye Cami'mizde şükür namazı kıldıracağız." diye konuştu.

        Yeni bir yola çıktıklarını kaydeden İba, "İnşallah bu dönem de Edirne'ye belediye başkanı olarak hizmet etmeye talibiz. Bugün bunun onayını aldık. Çok inanarak ve yürekten söylüyorum, samimiyetle çalıştık. Kalbimizle sevdik Edirne'yi. Biz Edirne'yi sahiplendik Edirne de bizi sahiplendi." dedi.

        İba, doğup büyüdüğü, okullarında eğitim aldığı ve çocuklarını büyüttüğü Edirne'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı olmaktan mutluluk ve onur duyduğunu dile getirerek, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

        - "Kendime ve birikimlerime çok güveniyorum"

        İba, gazetecilerin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

        "İnşallah önümüzdeki dönem projelerimizle, heyecanımızla, enerjimizle, gençliğimiz ve birikimimizle Edirne'de çok daha iyi hizmetler yapabileceğimize yürekten inanıyoruz. Kendime ve birikimlerime çok güveniyorum bu konuda. 4,5 yıldan beri Edirne'yi karış karış gezdim. Her bir köşesinde her bir vatandaşımı ziyaret ettim. 'Çayını içmediğim esnaf kalmasın' dedim. 'Ayağımızı sürmediğimiz köyümüz kalmasın' dedim. Çok şey biriktirdim. İnşallah bu biriktirdiklerimle Edirne'de önümüzdeki dönem hizmet belediyeciliğine talibiz ve bu konuda da çok iddialıyız. Kendimize çok güveniyoruz, hayırlısı olsun diyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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