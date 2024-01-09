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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

        Edirne'de jandarmanın ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:10
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
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        Edirne'de jandarmanın ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kırcasalih Atatürk İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Ekipler, öğrencilerin suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla bilgilendirmede bulundu.

        Bilgilendirme sonunda öğrencilere jandarma temalı boyama kitabı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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