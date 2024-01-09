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        Edirne Milletvekilleri "Yılın karelerini" oyladı

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:36
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        Edirne Milletvekilleri "Yılın karelerini" oyladı
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        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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