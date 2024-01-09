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        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:14
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        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer mesajında, gücünü halktan alan basının, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yaparak elde ettiği bilgileri kamuoyuna objektif ve ilkeli bir biçimde yansıttığını belirtti.

        Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan basın emekçilerinin, önemli bir kamu görevini yerine getirerek zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcadığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelendirilen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

        Geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Berk Söylemez ve ebediyete intikal eden tüm gazetecilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu değerli mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren, ilimizin tanıtılmasına, gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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