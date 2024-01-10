Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşi yapıldı

        Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Selimiye Konuşmaları programı kapsamında "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Selimiye Konuşmaları programı kapsamında "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

        İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Altaytaş, Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in masum insanları katletmeye devam ettiğini söyledi.

        Gazze'de evlerin, camilerin, şehirlerin bombalandığını belirten Altaytaş, dünyanın yaşananlara "dur" demesi gerektiğini dile getirdi.

        Çevirmen Ayçin Kantoğlu da 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin durmaksızın süregelen mezalimle karşı karşıya kaldığını belirtti.

        Dünyanın yaşananlara tepki göstermesi gerektiğini anlatan Kantoğlu, şunları kaydetti:

        "Zalimler dünyada ilk defa mazlum kıymıyor. Bu ilk değil hatta dünyanın başka yerlerinde başka mezalimler de Uygur Türklerinde olduğu gibi maalesef devam ediyor. Filistin'de herhalde dünya tarihinde görülmemiş bir şeyle karşı karşıya olduğumuzun hakkını teslim etmek gerekir. Bunca savaşa ve bunca zulme rağmen herhalde böyle bir örgütlü güç bu şekilde çocukları hiç hedef almamıştı. Planlayarak, tasarlayarak, 'dur yahu ne yapıyorsun, onlar çocuk ve düşman bilmez, onlar terörist değildir, onlar sivil ve silahsızdır' denmesine rağmen bu örgütlü kötülük devam ediyor. Karşı karşıya olunduğumuz felaket budur."

        Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkiled...
        Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkiled...
        Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları