Edirne'de "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşi yapıldı

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Selimiye Konuşmaları programı kapsamında "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Altaytaş, Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in masum insanları katletmeye devam ettiğini söyledi.

Gazze'de evlerin, camilerin, şehirlerin bombalandığını belirten Altaytaş, dünyanın yaşananlara "dur" demesi gerektiğini dile getirdi.

Çevirmen Ayçin Kantoğlu da 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin durmaksızın süregelen mezalimle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Dünyanın yaşananlara tepki göstermesi gerektiğini anlatan Kantoğlu, şunları kaydetti:

"Zalimler dünyada ilk defa mazlum kıymıyor. Bu ilk değil hatta dünyanın başka yerlerinde başka mezalimler de Uygur Türklerinde olduğu gibi maalesef devam ediyor. Filistin'de herhalde dünya tarihinde görülmemiş bir şeyle karşı karşıya olduğumuzun hakkını teslim etmek gerekir. Bunca savaşa ve bunca zulme rağmen herhalde böyle bir örgütlü güç bu şekilde çocukları hiç hedef almamıştı. Planlayarak, tasarlayarak, 'dur yahu ne yapıyorsun, onlar çocuk ve düşman bilmez, onlar terörist değildir, onlar sivil ve silahsızdır' denmesine rağmen bu örgütlü kötülük devam ediyor. Karşı karşıya olunduğumuz felaket budur."

Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.