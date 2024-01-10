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        Edirne Belediye Başkanı Gürkan, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:29
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        Edirne Belediye Başkanı Gürkan, kentteki gazetecilerle bir araya geldi
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        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Gürkan, Belediyenin Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilik ve siyasetçiliğin Türkiye'de en zor meslekler arasında yer aldığını söyledi.

        Gazeteciliğin en büyük zorluğunun, dijitalleşmenin artmasıyla telefonu olanın "ben gazeteciyim" diye ortaya çıkması olduğunu belirten Gürkan, "Oysa biz gazeteciliğin bu kadar kolay, bu kadar zahmetsiz, olmayacağını biliyoruz. Gazeteciliğin bir vicdan işi olduğunu, bir ahlak işi olduğunu biliyoruz. Elbette her yerdeki gibi zaman zaman arada çürükler de çıkıyor ya da bu mesleği kendine bir dayanak olarak kullanmak isteyen ama meslekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan gayriahlaki insanlar da çıkıyor. Edirne'de çok uzun yıllardır sıcakta, soğukta beraber görev yaptığımız gerçek basın emekçilerinin günlerini kutluyorum. Hepinize 2024 yılında daha özgür, daha baskısız ve daha güzel günler görmenizi diliyorum." diye konuştu.

        Programa belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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