Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı.
Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 133 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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