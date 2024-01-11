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        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 10 terör örgütü mensubu yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:11
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        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 10 terör örgütü mensubu yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.

        Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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