Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 10 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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