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        Trakya'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:45
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        Trakya'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Trakya genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında seyrederken yağışlı hava bölgeyi terk etti. Sabah evlerinden dışarı çıkan Edirneliler bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalışırken, kentteki süs havuzları buz tuttu.

        Tekirdağ'da soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

        Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda bu sarkıtları oluştu.

        Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu. Trafik ekipleri yollarda oluşan buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

        Galeri
        Galeri

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