Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1,14 gram gelen bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.P, E.T. ve T.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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