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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, kentte ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:35
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, kentte ziyaretlerde bulundu.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, yerel seçim kapsamında kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan İba, vatandaşın talep ve sorunları dinliyor.

        İba, Cumhur İttifakı olarak Edirne'nin tüm sorunlarını çözmek ve Edirnelilere hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Olin Yağ Fabrikası'nı ziyaret eden İba, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Edip Ağaoğluları ile bir araya geldi.

        Fabrikayı gezen İba, 200'den fazla çalışanı olan işletmenin kentteki istihdama önemli katkı sağladığını belirtti.

        Fabrikanın üretim hattında çalışanlarla sohbet eden İba, "Edirne gerek sanayisi gerek iş insanları ölçeğinde, dünyanın sayılı şehirleri arasına girmeye namzettir. İş hayatını desteklemek de bizim vazifemizdir. Sanayicimizi destekleyeceğiz, istihdamı artıracağız, üretimle büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kentteki esnaflarla da bir araya gelen İba, işletme sahiplerinin beklentilerini karşılamak için somut adımlar atacaklarını belirtti.

        Geçmiş dönem Edirne Belediye Başkanı Eczacı İbrahim Ay'ı ziyaret eden İba, kentin mevcut sorunlara dair istişarelerde bulundu.

        Edirne'yi ortak bir akılla yönetmeye talip olduklarını belirten İba, kentin hak ettiği hizmetleri alması için hep birlikte çalışacaklarını vurguladı.

        İba, Dar'ül Hadis Camisi'ne "1001 Hatim Duası" için gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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