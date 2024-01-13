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        TEKNOFEST 2024'te toplam 85 milyon ödül ve maddi destek verilecek

        TEKNOFEST 2024'te toplam 85 milyon ödül ve maddi destek verileceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:20
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        TEKNOFEST 2024'te toplam 85 milyon ödül ve maddi destek verilecek
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        TEKNOFEST 2024'te toplam 85 milyon ödül ve maddi destek verileceği belirtildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuruların başladığı, yeni adresi Adana olan organizasyon heyecanının 85 milyon ödül ve malzeme desteğiyle kaldığı yerden devam ettiği ifade edildi.

        TEKNOFEST'in "Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon ödül ve 55 milyonun üzerinde malzeme desteği sağlayacağı belirtilin açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için hız kesmeden devam eden TEKNOFEST'e 2018 yılından bu yana 2 milyonun üzerinde başvuru yapıldı."

        TEKNOFEST 2024 için yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabileceği aktarıldı.

        Açıklamada, TEKNOFEST 2024'te Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım Yarışması gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 46 farklı teknoloji yarışması düzenleneceği kaydedildi.

        2023'deki teknoloji yarışmalarından farklı olarak TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise ilk defa başvuruya açılacağı aktırılan açıklamada, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleşecek.

        Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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