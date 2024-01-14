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        Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

        Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:19
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        Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
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        Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta içi yer yer etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 6 dereceye düştüğü Edirne'de çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

        Tekirdağ'da ise soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

        Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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