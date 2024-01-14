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        Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne'de gerçekleştirildi

        Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne Spor Salonunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:25
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        Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne'de gerçekleştirildi
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        Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne Spor Salonunda gerçekleştirildi.

        Türkiye'deki 30 kulüpten 8-18 yaş arasındaki 702 sporcunun katıldığı lig müsabakalarına Bulgaristan'dan da 36 sporcu katılım gösterdi.

        Kendi yaş grupları ve kategorilerinde karşılaşan sporcular kürsüye çıkmak için mücadele etti.

        Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi, dereceye giren sporculara madalya verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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