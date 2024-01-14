Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne'de gerçekleştirildi

Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye'deki 30 kulüpten 8-18 yaş arasındaki 702 sporcunun katıldığı lig müsabakalarına Bulgaristan'dan da 36 sporcu katılım gösterdi.

Kendi yaş grupları ve kategorilerinde karşılaşan sporcular kürsüye çıkmak için mücadele etti.

Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi, dereceye giren sporculara madalya verildi.