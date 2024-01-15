Trakya'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Edirne'de öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girdi.
Öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.
Kırklareli ve Tekirdağ'da da şehitler için okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
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