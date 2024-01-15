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        Trakya'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 08:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:57
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        Trakya'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Edirne'de öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girdi.

        Öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da şehitler için okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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