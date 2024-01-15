Edirne'de jandarma okul servislerini denetledi

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde faaliyet gösteren okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.