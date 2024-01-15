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        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı deniz ürünü ve süs eşyası yakalandı

        Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde gümrük kaçağı 43 dondurulmuş deniz ürünü ve 2 bin 730 süs eşyası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:26
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        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı deniz ürünü ve süs eşyası yakalandı
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        Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde gümrük kaçağı 43 dondurulmuş deniz ürünü ve 2 bin 730 süs eşyası ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri sabit yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Bulgaristan vatandaşı olduğu tespit edilen sürücünün otomobilinde gümrük kaçağı 43 dondurulmuş deniz ürünü ve 2 bin 730 süs eşyası ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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