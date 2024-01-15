Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 260 gram esrar, 35 gram eroin, 120 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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