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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:28
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 260 gram esrar, 35 gram eroin, 120 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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