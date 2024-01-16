Trakya'da şehirler arası otobüslere sıkı denetim

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirler arası otobüsler polis ekiplerince denetlendi.

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otobüslere yönelik otogardaki denetimlerini sürdürüyor.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerde kontrollerde bulunan ekipler, yolcu ve sürücüleri trafik kurallarına ilişkin bilgilendirdi.

Sürücüler hız yapmamaları, yolcular ise emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıldı.

Denetimde aracına kış lastiği takmayan bir sürücüye 4 bin 69 lira ceza yazıldı.

- "Yolculuklarda sorumsuz sürücülerle de karşılaşıyoruz"

Antalya-Edirne seferini tamamlayan otobüs şoförü Cumhur Rugbil, AA muhabirine, uzun yola çıkmadan önce hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Takograf, personel ve yolcuların emniyet kemerini takıp takmadıklarını kontrol ettiklerini anlatan Rugbil, "Kış lastiklerimiz yeni. Yol güzergahında da hızımıza dikkat ediyoruz. Otobanda 105 kilometre hızı aşmıyoruz. Tahliye yollarda ise 98-100 kilometre hızla gidiyoruz. Yolculuklarda sorumsuz sürücülerle de karşılaşıyoruz. Trafikte herkes dikkatli olmalı." diye konuştu.

- "Yavaş gidelim ama sağ salim gidelim"

İstanbul-Edirne seferine çıkan otobüs şoförü Uğur Şahin de tüm şoförlerin hız kurallarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Gidilecek yere hava koşullarına göre yarım ya da bir saat geç gidilebileceğini ifade Şahin, "Yavaş gidelim ama sağ salim gidelim. Mersin'deki kazada otobüs devrilmiş, daha yavaş gitse bu sonuç olmayabilirdi. Hıza dikkat etmeliyiz." dedi.

Şoför Önder Yıldız ise polis ekiplerinin sürekli denetim gerçekleştirdiğini ve kontrollü yola çıkmanın güven verdiğini anlattı.

Hız, hatalı sollama, emniyet kemeri konularına özellikle dikkat ettiklerini dile getiren Yıldız, Mersin'de yaşanan otobüs kazasına üzüldüğünü kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler denetimler gerçekleştirdi.