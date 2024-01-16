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        Edirne Valisi Sezer öğrencilerin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:01
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        Edirne Valisi Sezer öğrencilerin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında belediye ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Yıl boyu üretim ve istihdam ile okula giden mutlu çocuklar" projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda İzzetiye Mahallesi'nde kurulan 20 serada tarım lisesi öğrencileri eğitim görüp sebze meyve üretimine başladı.

        Seraları gezen Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sezer'e ziyaretinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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