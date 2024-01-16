Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından klasik Türk müziği konseri düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından klasik Türk müziği konseri düzenlenecek
"Gönülden gönüle" adlı konser sanat yönetmenliğini Halil Erseven yönetiminde gerçekleştirilecek.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 18 Ocak Perşembe saat 20.00’da gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.