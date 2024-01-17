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        GÜNCELEME - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı

        Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:46
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        GÜNCELEME - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C üyesi F.S. ve FETÖ mensubu B.Y'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden M.D.K, F.S. ve B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheli M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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