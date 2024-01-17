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        Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kurslar açılacak

        Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere yönelik eğitim programları açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:25
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        Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kurslar açılacak
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        Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere yönelik eğitim programları açılacak.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile ETSO tarafından, Edirne İşkur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında işsiz kadın ve gençlere yönelik aşçı yardımcılığı ve servis elemanı yardımcılığı eğitim programları açılacak.

        Şubat ayı itibari ile başlayacak olan eğitim programında, aşçı yardımcılığı eğitim programı, 450 saat, 12 hafta, servis elemanı yardımcılığı eğitim programı, 690 saat, 18 hafta sürecek.

        Eğitimler sonunda kursiyerlerin eğitim performansı, devamlılığı gibi kriterler değerlendirilecek, kursiyerlerin yüzde 50'si ilgili sektörlerde istihdam edecek.

        ETSO hizmet binasında başlayacak mesleki eğitimlere 18-35 yaş arası, İŞKUR'a kayıtlı kişiler başvurabilecek.

        Kursiyer seçimi, başvuru kriterlerine uygun adayların, başvuru sırası ile kayda alınmak sureti ile değerlendirilecek, mesleki eğitim programı maksimum 20 kursiyer ile sınırlı olacak.

        Bu kapsamda mesleki eğitimlere katılmak isteyen adaylar ETSO resmi web sayfasında yer alan ilgili başvuru formunu doldurarak odanın AB ve Dış İlişkiler Birimine ulaştıracak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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