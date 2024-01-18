Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmalı

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için Kovid-19 salgını dönemindeki gibi hijyen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulması tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için Kovid-19 salgını dönemindeki gibi hijyen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulması tavsiyesinde bulundu.

        Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyledi.

        Kış aylarında kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğini ve sosyal mesafeye uyulmadığını ifade eden Ekuklu, "Solunum yolu enfeksiyonları, halk arasında 'paçavra hastalığı' denen, kişiyi yatağa düşürecek daha ağır grip tablolarıyla bu dönemlerde daha çok karşılaşıyoruz. Yoğun bakımlarda doluluk oranlarının arttığını görüyoruz. Yatış nedenlerine bakmak gerekir, bunun için testler yapılmalı." dedi.

        - "Maske takma oranı yüzde 1-2 civarında"

        Ekuklu, son dönemde dünya genelinde Kovid-19 görülme sıklığının arttığını dile getirdi.

        Enfeksiyonlarla mücadelede gerekli bireysel önlemlerin alınmadığını belirten Ekuklu, salgın döneminde uygulanan bütün tedbirlerin bırakıldığını vurguladı.

        Soğuk havalarda kapalı ortamda uzun süre kalmanın bulaş riskini arttırdığını anlatan Ekuklu, "Kapalı ortamda, toplu taşımada maske takmıyoruz. Hastanelerde sağlık çalışanları ve hastalar dahil olmak üzere maske takma oranı yüzde 1-2 civarında. Bizim geleneklerimiz olan tokalaşma ve sarılmaya yeniden döndük. Sosyal mesafeye uymuyoruz. Önlem almadığımız zaman hastanelerde yoğun bakımlarda yatışların artmasına şaşırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

        - "Ağır tablolarla karşılaşabiliyoruz"

        Prof. Dr. Ekuklu, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmaması için özellikle hasta olan kişilerin maske takması gerektiğine vurgu yaptı.

        Sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesi tavsiyesinde bulunan Ekuklu, şunları kaydetti:

        "Karşımızda bir virüs ailesi var, bulaşmaları için onlara tüm imkanları veriyoruz. Hava sıcaklığında ani değişimler, küresel ısınmanın etkileri var, mevsimsel etkiler mevcut. Bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bir dönemdeyiz. Koruyucu önlemleri almadığımız zaman başta çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik rahatsızlığı olanlar olmak üzere ağır tablolarla karşılaşabiliyoruz.

        Bu hastalıkları birbirimize biz bulaştırıyoruz. Bulaştırmamak elimizde, bunu geçmişte Kovid-19 döneminde kanıtladık. Kurallara uyunca, maske takınca, sosyal mesafeye, el hijyenine dikkat edince solunum yolu enfeksiyonlarını Kovid-19 döneminde daha az görüyorduk. Maske takılması, el hijyeni ve sosyal mesafeye uyulması tavsiye edeceğimiz önlemler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?

        Benzer Haberler

        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)
        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kurslar açılacak
        Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kurslar açılacak
        Edirne'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Edirne'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası