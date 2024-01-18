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        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı

        Edirne'de insan kaçakçılığı yaptığı aracı bırakıp otobanda yaya olarak kaçarken polis tarafından yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:17
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        Edirne'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
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        Edirne'de insan kaçakçılığı yaptığı aracı bırakıp otobanda yaya olarak kaçarken polis tarafından yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Daha önce insan kaçakçılığına karıştığının tespiti sonrası plakası PTS'ye (Plaka tanıma sistesi) kaydedilen otomobilin kente giriş yaptığı polis ekiplerince belirlendi.

        Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna seyreden otomobil, Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince durdurulmaya çalışıldı.

        Sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçtı.

        Otobana giriş yaptıktan sonra aracı bırakıp yaya kaçmaya çalışan sürücü ekipler tarafından yakalandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu S.A, hakimlikçe "İnsan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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