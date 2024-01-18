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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:38
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'dan ziyaretler
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, ziyaretlerine devam ediyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak'ı makamında ziyaret etti.

        Oda yönetim kurulu üyeleri ile görüşen İba, kentin gelişimi için ticaret ve sanayi hayatına destek olacaklarını belirtti.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'yı da ziyaret eden İba, bölge ekonomisinin kalkınması için tarım ve üretimin önemine değindi.

        Üreticilerin Edirne için çok değerli olduğunu belirten İba, "Geleceğin anahtarı üretimde. Üretimi, üreticimizi, tarımı, çiftçimizi desteklemek için buradayız. Daima yanlarındayız." dedi.

        Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile görüşen İba, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Esnafla Edirne'nin gelişiminin paralel olduğunu dile getiren İba, "Esnafımızın gelişimi, Edirne'mizin gelişimiyle bir çizgide ilerleyecek. Niyetimiz, hedefimiz ortak. Edirne sevgimiz ortak. Biz bu şehri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        İba ve beraberindekiler, Edirne Ticaret Borsası, Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığı, Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası, Edirne Bakkal ve Tekel Bayileri Odası Başkanlığı ve Demirci Kaynakçılar Oda Başkanlığını da ziyaret etti.

        Edirne'yi hep birlikte inşa edeceklerini belirten iba, kentin en temel yapı taşı olan tüm meslek gruplarının temsilcilerinin önemli ve değerli olduğunu kaydetti.

        - Vatandaşları evlerinde ziyaret eti

        İba, "Hane Hane Edirne" programı çerçevesinde Şükrüpaşa ve Fatih mahallelerinde vatandaşların evlerine misafir oldu.

        Fatih Mahallesi sakinlerinden Burcu ve Tuğrul Kaniğ çiftinin evine konuk olan İba'ya çiftin çocukları Alya ve Beren "Sizi çok seviyoruz başkanım, inşallah belediye başkanı siz olursunuz" notunu ekledikleri resmi hediye etti.

        Resmin kendisini duygulandırdığını aktaran İba, "Edirne'mizin güzel evlatları, gelecekleri, sizler için çok güzel planlarımız var. Çizdiğiniz resimler kadar yeşil ve güneşli bir Edirne sizi bekliyor." dedi.

        İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nden Zehra Kobaş'ın evine de misafir oldu. Kobaş ailesi ve komşularıyla sohbet eden İba, şunları kaydetti:

        "Gönüllerinizde bizlere ayırdığınız yerin kıymeti öyle büyük ki bunun değerini biliyor ve bu teveccühünüzün tüm sorumluluğunu taşıyoruz. Edirne'deki tek tek her bir hemşerim için, hep birlikte, en güzel Edirne’yi gerçek kılacağız. Desteğiniz, verdiğiniz güç ve güzel kalpleriniz için yürekten teşekkür ediyorum."

        İba, Edirne'yi hak ettiği güzelliğe kavuşturacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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