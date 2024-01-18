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        Edirne Valisi Sezer, Trakya TEKNOPARK'ı ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya TEKNOPARK'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:37
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        Edirne Valisi Sezer, Trakya TEKNOPARK'ı ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya TEKNOPARK'a ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir çalışmalar hakkında Sezer'i bilgilendirdi ve bir sunum gerçekleştirdi.

        Sezer, firmaları da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

        Vali Sezer'e ziyaretlerinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşlik etti.

        Sezer ve Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi içerisindeki elektrikli araç şarj istasyonunu da inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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