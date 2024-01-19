Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerinde Pakistan ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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