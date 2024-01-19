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        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi

        Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:04
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        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
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        Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Edirne'de il genelinde 292 okulda öğrenim gören 56 bin 645 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenlerine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilere karnelerini verdi.

        Edirne'de eğitimin başarısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vali Sezer, "Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. İlimizde özel olarak uyguladığımız projeler var. 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında 15 bin ailemizi evlerinde ziyaret ettik, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında yapılacakları değerlendirdik. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin spor ve kültürel faaliyetle ilgilenmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizi spor ve müzikle buluşturduk." dedi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

        Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, öğrencilere karnelerini verdi.

        Vali Ekici, il genelinde 55 bin 120 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

        Kırklareli'nin eğitimde çok başarılı bir kent olduğunu ifade eden Ekici, "Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Hepinizin bildiği üzere Kırklareli eğitimde en ön şehirler arasında bu yılda bu derecemize daha büyük başarılar kattık." dedi.

        Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ il genelinde 213 bin 179 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Mevlana İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan aldı.

        Ulusan, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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