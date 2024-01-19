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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kütüphanede final sınavlarına çalışan öğrencilere tatlı ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:22
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kütüphanede final sınavlarına çalışan öğrencilere tatlı ikramında bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlen etkinliğe katılan Rektör Tabakoğlu, öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

        Öğrencilerin yoğun bir çalışma döneminde olduklarını belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, onlara en iyi imkanları sunmak bizim için çok önemli. Özellikle sınav döneminde kütüphanemizde uzun saatler ders çalışan öğrencilerimizin de çeşitli ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu anlamda bugün öğrencilerimize destek olmak ve onların motivasyonunu artırmak amacıyla tatlı ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

        Kütüphanede ders çalışan öğrenciler de ikramlardan dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

        İl Müftülüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından da öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli narkorehber Hakan Yılmaz, konferansta uyuşturucunun zararlarını anlattı.

        Yılmaz, uyuşturucunun sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak kişileri zayıf düşürdüğünü belirtti.

        Bağımlılıkla mücadelede toplumun desteğinin önemine değinen Yılmaz, gençlerin de katkılarıyla uyuşturucu kullanımının önlenebileceğini vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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