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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:51
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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ilçesi ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

        Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşımın aksamaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

        Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 4 santime ulaştı.

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

        Edirne kent merkezi ile bazı ilçelerde, sulu kar ile yağmur yağıyor.

        Tekirdağ'da ise kent merkezinde sabah başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        İlçelerde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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