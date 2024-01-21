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        Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:41
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        Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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