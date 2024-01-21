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        Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 170 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:34
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        Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 170 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada, birçok noktada yapılan denetimlerde 170 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 araca el konuldu.

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