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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:15
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, esnafı ziyaret eden İba, sohbet ettiği çalışanların taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'nin ihtiyaçlarını anlamak ve vatandaşın beklentilerini karşılayabilmek için dinlemenin şart olduğunu belirtti.

        Edirnelilerin görüşleriyle, "Hep birlikte Edirne" diyerek kenti hak ettiği yere taşıyacaklarını dile getiren İba, "Herkesi dinleyeceğiz, her görüşe kulak vereceğiz. Sen, ben, o demeyecek, hep birlikte Edirne diyeceğiz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğuyla biz Edirne’yi her bir ferdiyle seviyoruz. Biz Edirne’ye hizmetkar olmak için bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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