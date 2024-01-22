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        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve içki ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:16
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        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve içki ele geçirildi
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        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

        yapılan aramada gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi.

        Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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