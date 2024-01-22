Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve içki ele geçirildi

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

yapılan aramada gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

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