Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 110 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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