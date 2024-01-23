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        Edirne'de öğrenciler yararına tiyatro sahnelenecek

        Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler yararına tiyatro sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:20
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        Edirne'de öğrenciler yararına tiyatro sahnelenecek
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler yararına tiyatro sahnelenecek.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları "Midas'ın Kulakları" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.

        "Sende bir bilet al, bir öğrencinin geleceğine ışık ol" sahnelenecek oyunun geliri Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nın (KİSEV) öğrenciler yararına yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

        Oyun biletleri Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Keşan Kent Müzesi ve KİSEV'den temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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