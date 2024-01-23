Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi
Edirne'de, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi.
Edirne'de, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler H.A, D.A. ve M.A'nın iş yeri ve otomobillerinde arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 20 oyun konsolu, 8 robot süpürge ve 2 bilgisayar kasası ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
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