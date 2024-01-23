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        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi

        Edirne'de, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:59
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        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi
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        Edirne'de, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler H.A, D.A. ve M.A'nın iş yeri ve otomobillerinde arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 20 oyun konsolu, 8 robot süpürge ve 2 bilgisayar kasası ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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