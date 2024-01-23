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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalandı

        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:41
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler tarafından denetimler ve çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

        Son bir hafta içerisinde UYAP üzerinden haklarında arama kararı bulunan 104 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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