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        Edirne'de uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "Kariyer Akademisi" programı tamamlandı

        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "Kariyer Akademisi" programı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:40
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        Edirne'de uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "Kariyer Akademisi" programı tamamlandı
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        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "Kariyer Akademisi" programı sona erdi.

        Dernek binasında düzenlenen törende akademiye katılan 40 öğrenci sertifikalarını aldı.

        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre Altun, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Güzel bir programı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altun, "Akademi kapsamında 10 ders işlendi. Öğrencilerimiz farklı konularda eğitim aldı. İkinci dönemde de güzel projeleri hayata geçireceğiz. Ücretsiz kurslarımıza tüm öğrencileri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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