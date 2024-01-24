Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Keşan'da 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Aramalarda 51 boş senet, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, borçlu isimlerinin yazılı olduğu ajanda, 3 alacak verecek çizelgesi, 6 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi

        Benzer Haberler

        Jandarmanın bulduğu uçamayan peçeli baykuş, koruma altında
        Jandarmanın bulduğu uçamayan peçeli baykuş, koruma altında
        Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı
        Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı
        Edirne'de jandarmanın yaralı bulduğu "peçeli baykuş" tedavi ediliyor
        Edirne'de jandarmanın yaralı bulduğu "peçeli baykuş" tedavi ediliyor
        Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin 594 penceresi yenilendi
        Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin 594 penceresi yenilendi
        Edirne'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Edirne'de jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı