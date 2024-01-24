Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Keşan'da 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 51 boş senet, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, borçlu isimlerinin yazılı olduğu ajanda, 3 alacak verecek çizelgesi, 6 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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