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        Edirne'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:01
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        Edirne'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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