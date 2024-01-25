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        Edirne Valisi Sezer, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:48
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        Edirne Valisi Sezer, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Talatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sezer, sorun ve talepleri dinledi.

        Mahalledeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere muhtar ve mahalle sakinleriyle değerlendirmelerde bulunan Sezer, belirlenen ihtiyaçların bir an önce giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

        Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar ve Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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