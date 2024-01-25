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        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı

        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:22
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        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı
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        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

        Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 32 takımın katıldığı organizasyonun müsabakaları Mimar Sinan Spor Salonu ve Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        Turnuva koordinatörü Cüneyt Levent, gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'nin geniş katılımlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Turnuvaya 24 erkek 8 kadın takımının katıldığını belirten Levent, "Her sene farklı illerde yapılan turnuvayı bu yıl Edirne'de yapıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'dan katılan takımlarımız var. Eğlenceli ve güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Gelecek yıllarda da bu etkinliği sürdüreceğiz. Tüm basketbol severleri Edirne'ye davet ediyoruz." dedi.

        Turnuva pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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