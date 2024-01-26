Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Keşan ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 65 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.