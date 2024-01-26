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        Edirne'de spor ve sanatla devamsızlık yapan öğrenciler okula kazandırıldı

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, devamsızlık yapan öğrencilerin valilik öncülüğünde başlatılan spor ve sanat projeleriyle okula kazandırıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:18
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        Edirne'de spor ve sanatla devamsızlık yapan öğrenciler okula kazandırıldı
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        Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, devamsızlık yapan öğrencilerin valilik öncülüğünde başlatılan spor ve sanat projeleriyle okula kazandırıldığını söyledi.

        Arpacı, AA muhabirine öğrencilerin okula ilgisini arttırmak, devamsızlığı ortadan kaldırmak, dezavantajlı okullara destek vermek ve öğrencilerin sorunlarını yerinde tespit ederek gidermek amacıyla Edirne Valiliği koordinesinde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

        Yapılan çalışmalarla öğrenciler ve velilerle iletişimi güçlendirerek, özellikle dezavantajlı öğrencilerin okul devamsızlığını ortadan kaldırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Arpacı, "İlimiz genelinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başında 1123 olan devamsız öğrenci sayısı yapılan çalışmalar sonucunda 54 öğrenciye düşürülmüştür." dedi.

        Arpacı, çalışmalar kapsamında "Devamsızlık Takip Komisyonları" kurulduğunu, öğrencilerin okula devamını sağlamak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        "Bir Kahvenizi İçeriz" projesi kapsamında 18 bin 664 ev ziyareti yapıldığını da anımsatan Arpacı, ziyaretler esnasında tespit edilen maddi, sağlık ve sosyal yönlü sorunların kurumlar arası koordinasyonla giderildiğini ifade etti.

        Spor ve sanat projeleriyle öğrencilerin okulla olan bağlarının güçlendirildiğini anlatan Arpacı, şunları kaydetti:

        "Okul devamsızlığını ortadan kaldırmak ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak amacı ile öğrencilerimizin okullarından servis ile taşındığı Edirne Müzik Akademisi kurulmuştur. Edirne Müzik Akademisinde 152 öğrencimiz eğitim almaktadır.

        Okullarından spor alanlarına servis ile taşınan, eşofman, forma ve ayakkabıdan oluşan spor ekipmanlarının verildiği 1355 öğrenci Okuldan Spora Projesi’ne ve 480 öğrenci de Yüzme Bilme Kalmasın Projesine katılım sağlamaktadır. Ayrıca 26 antrenör eşliğinde çeşitli spor branşlarında 19 ilkokuldan 3961 öğrenci spor faaliyetlerine devam etmektedir. 21 ilkokul ve 22 ortaokulun katılımı ile Mahalle Ligi kurulmuştur. Mahalle Ligi'ne 905 öğrenci devam etmektedir. Tüm bunların yanında özellikle devamsızlık ihtimalinin yüksek olduğu okullarda Okulumda Besleniyorum Projesi ile 1569 öğrenciye kahvaltı verilmektedir."

        Arpacı, okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere geçen yıl 41 milyon lira sosyal ekonomik destek sağlandığını ifade etti.

        Devamsızlık Takip Komisyonlarının ev ziyaretlerinde öğrenci ve velilere ihtiyaç duyulan alanlarda rehberlik yaptığını dile getiren Arpacı, şöyle devam etti:

        "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eşit imkanlarla eğitim alabilmeleri amacı ile devamsızlık çalışmalarında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Yunus Sezer'e, velilerimize ve öğrencilerimize ulaşmak adına sahada olan yönetici ve öğretmenlerimize, paydaş kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Valimiz Yunus Sezer'in öncülüğünde 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur' düsturuyla ilimiz genelinde okul devamsızlığı yapan öğrencimiz kalmayana kadar çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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