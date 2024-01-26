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        Edirne'de üzerine tuğla örülü duvar yıkılan kadın öldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tamamlanmamış bina duvarının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:09
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        Edirne'de üzerine tuğla örülü duvar yıkılan kadın öldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde tamamlanmamış bina duvarının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgilere göre, Büyük Cami Mahallesi'nde 3 katlı binanın bahçesinde duran Melike Dölçek'in (27) üzerine, yan binanın tuğla örülü tamamlanmamış duvarı yıkıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Dölçek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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