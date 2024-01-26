Edirne'de üzerine tuğla örülü duvar yıkılan kadın öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde tamamlanmamış bina duvarının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Büyük Cami Mahallesi'nde 3 katlı binanın bahçesinde duran Melike Dölçek'in (27) üzerine, yan binanın tuğla örülü tamamlanmamış duvarı yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Dölçek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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