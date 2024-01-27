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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde "Üniversitede Kariyer Planlama Üzerine Tavsiyeler" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:03
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesinde "Üniversitede Kariyer Planlama Üzerine Tavsiyeler" konulu konferans düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Genç Ofis'te gerçekleştirilen etkinlikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil ile 4. sınıf öğrencileri Ayşenur Yıldız ve Emircan Çekiç konuşma yaptı.

        Konferansta üniversite yaşamı, üniversiteli olmak, üniversitede kariyer planlama, üniversite eğitiminin önemi ve üniversitelerin hayattaki rolü gibi konular ele alındı.

        Program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

        - Keşan'da park yapım çalışmaları

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelinde çocuk oyun parkı yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'ne kurulacak "Neşeli Park" için ekiplerin çalıştığını belirtti.

        İlçeye değer katacak projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde birbirinden güzel peyzaj çalışmaları, oturma ve oyun grupları ile ailecek güzel zaman geçirilecek 'Neşeli Park'ımızı çok yakında tamamlıyoruz. Mis gibi bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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