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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:24
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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.B. ile "silahla tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.F'yi yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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