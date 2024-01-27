Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.B. ile "silahla tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.F'yi yakaladı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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